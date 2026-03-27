В Амурске разгорелся спор вокруг ремонта городских дорог

В Амурске возник спор, связанный с ремонтом городских дорог. Несмотря на проведенное голосование, городская администрация приняла решение, которое вызвало негативную реакцию горожан. Особенно острая ситуация сложилась вблизи Амурского техникума, где, по словам местных жителей, неудовлетворительное состояние дороги угрожает безопасности студентов, сообщает КомсаNews .

Ранее в городе было организовано голосование, в рамках которого горожане могли выбрать один из двух объектов для капитального ремонта: участок проспекта Строителей рядом с техникумом или дорогу, ведущую к лагерю «Орбита». Как утверждает одна из местных жительниц, большинство голосов было отдано за обновление проспекта Строителей, однако власти решили отдать предпочтение второму варианту.

Для привлечения внимания к проблеме, женщина опубликовала снимки проблемной зоны в Центре управления регионом Хабаровского края. Особо сложным, по ее словам, является участок проспекта Строителей у дома № 70, где она проживает.

В свою очередь, представители администрации пояснили, что опрос, проведенный в феврале 2026 года, касательно состояния дорог имел рекомендательный характер. При формировании приоритетов учитывались также многочисленные обращения граждан, в том числе жалобы, направленные в прокуратуру, государственные органы и через платформы обратной связи.

Городские власти сообщили, что по результатам проведенного анализа было принято решение о распределении бюджетных средств между двумя указанными объектами в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», старт которого намечен на 2027 год. Также отмечается, что в период с 2025 по 2030 год в городе будет осуществляться поэтапный ремонт дорожной сети, включая квартальные проезды, с ежегодной актуализацией программы на основе оценки состояния дорог и предложений жителей.

