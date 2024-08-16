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В Альметьевске разработали разовые носки для бойцов СВО

Фабрика в Альметьевске совместно с министерством обороны РФ разработала носки краткосрочного использования для военнослужащих. Они прошли испытания, сообщила РИАМО главный технолог научно-производственного центра ООО АЧНФ «АЛСУ» Надежда Галушкина.

По ее словам, носки разработаны по заданию вещевого управления департамента ресурсного обеспечения министерства обороны РФ с заботой о здоровье солдат.

«Наше предприятие готово к выполнению заказов быстро, качественно и в срок», — добавила Галушкина.

В носках альметьевской чулочно-носочной фабрики «АЛСУ» летали в космос все участники нашумевшего фильма «Вызов».

«Если смотреть внимательно, в фильме на секундочку, но видны наши носочки», — сказала Галушкина.

Она объяснила, что силиконовые «подушечки» на носке помогают цепляться за перекладины на МКС и защищают ноги от ушибов, а рельефные участки массируют стопы. Носки запатентованы. Вяжутся под каждого космонавта по размеру.

Галушкина сделала акцент на том, что сотрудники фабрики не останавливаются на достигнутом, все время смотрят вперед, разрабатывая новую, более функциональную продукцию.

«Наши изделия популярны, о них даже был вопрос в передаче „Что? Где? Когда?“», — отметила главный технолог.

По ее информации, у продукции «АЛСУ» очень много постоянных покупателей. Многим людям привлекательны носки с комфортным бортиком (резинкой), который не давит и не перетягивает ногу, что очень важно.