В Алабинской школе Подмосковья прошла церемония вступления в Юнармию

В Алабинской школе имени Героев России в Наро-Фоминском округе состоялась торжественная церемония вступления новых участников во Всероссийское движение «Юнармия» в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Алабинской школе, носящей имена Героев России Сергея Ашихмина и Дмитрия Межуева, прошла церемония принятия новых участников в ряды движения «Юнармия». Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества.

Подготовкой церемонии занималась советник директора и руководитель отряда «Патриот» Елена Евгеньевна Утешина. Торжество началось с выноса Государственного флага России, который доверили опытным юнармейцам. Присутствующие почтили гимн страны, после чего новобранцы дали клятву хранить память героев, стремиться к знаниям и быть патриотами.

Врио директора школы Светлана Александровна Зязева обратилась к юнармейцам с напутствием, отметив важность личного примера и ответственности. Завершилась церемония маршем под гимн «Юнармии». Родители поддержали участников, выразив гордость за своих детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.