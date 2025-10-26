В аэропорту Домодедово открыли фотовыставку «Таможня в лицах»

В преддверии Дня таможенника России, который ежегодно отмечается 25 октября, в международном терминале аэропорта Домодедово открыли фотовыставку, посвященную сотрудникам таможенной службы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

«Таможня — это не только контроль, это колоссальный вклад в экономику страны. Эти люди ежедневно стоят на экономических рубежах, и результат их труда виден каждому», — отметил генеральный директор аэропорта Андрей Иванов.

В экспозиции — портреты лучших инспекторов Домодедовского таможенного поста. Как подчеркнул начальник Домодедовской таможни Тенгиз Айба, фотоэкспозиция стала признанием заслуг тех, кто ежедневно обеспечивает порядок и безопасность на одном из крупнейших транспортных узлов страны.

На открытие выставки пригласили студентов Российской таможенной академии, которые только начинают свой путь в профессии.

«Я хочу посвятить свою жизнь служению государству. Таможня — одна из важнейших служб, ведь именно она отвечает за безопасность границ», — поделился студент академии Илья Королев.

Особое внимание гостей выставки привлекло показательное выступление кинологов. Сотрудники таможни продемонстрировали, как их четвероногие напарники находят валюту и запрещенные вещества.

«Собаку можно научить искать любой объект с индивидуальным запахом — будь то человек, деньги или вещество. Главное — доверие и игра как способ поощрения», — рассказала инспектор Инна Чичерова.

Среди участников — овчар Оззи, уже четыре года несущий службу в аэропорту. Его хозяйка, инспектор Варвара Ларионцева, отмечает, что пес чувствует ритм службы и по-своему «считает» смены.

Фотовыставка «Таможня в лицах» станет постоянной экспозицией, символом уважения и признательности к тем, кто стоит на защите экономической безопасности страны и обеспечивает спокойствие пассажиров.

