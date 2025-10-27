В Администрации Реутова определили победителей конкурса «Мой комфортный дом»

Итоги ежегодного городского конкурса «Мой комфортный дом» подвели в Администрации представители специальной комиссии. Всего было подано более 30 заявок на участие, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе голосования были определены победители в номинациях:

«Лучший двор» — ул. Победы д. 2 (до 9 этажей), Проспект Мира д. 22 (20 и более этажей);

«Лучший дом» — Садовый проезд д. 9;

«Лучший подъезд» — ул. Некрасова д. 10 (до 9 этажей), ул. Ашхабадская д. 27/2 (20 и более этажей).

«Этот конкурс нацелен на то, чтобы жители ухаживали за своим двором, развивали его и берегли. Самое главное здесь — это участие жителей», — сказал заместитель главы городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и муниципального жилищного контроля Владимир Климов.

Конкурс-смотр «Мой комфортный дом» проводится в городе уже двенадцать лет. Участники получат грамоты и благодарственные письма, а победители представят Реутов на областном этапе.

