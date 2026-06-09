В администрации Можайского округа обсудили установку общедомовых приборов учета

В администрации Можайского округа 2 июня состоялся Круглый стол с участием старших по домам и представителей управляющих компаний. Главной темой обсуждения стала установка общедомовых приборов учета (ОДПУ) тепловой энергии и воды. Работу Круглого стола возглавил заместитель главы Можайского округа Салават Тимиргалин. Также в мероприятии принял участие Председатель Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники встречи детально разобрали вопросы необходимости установки приборов, порядок их обслуживания и механизм оплаты.

«Установка общедомовых приборов учета тепла и воды — не только требование законодательства, это инструмент экономии для каждой семьи. Когда в доме есть ОДПУ, жители перестают платить за нормативы, а платят только за тот ресурс, который фактически поступил в дом», — объяснил Салават Тимиргалин.

По итогам обсуждения было принято решение запустить процедуру установки ОДПУ тепла и воды в 2-3 многоквартирных домах, которые станут пилотными площадками, после этого практика будет продолжена во всех МКД округа.

«Что касается индивидуальных счетчиков в квартире — тут у меня никаких вопросов нет. Поставил себе на воду, снимаю показания раз в месяц, плачу ровно столько, сколько израсходовал. Это удобно, честно и прозрачно. С установкой общедомового прибора учета, уверен, будет точно также», — поделился житель Можайска Иван.

Жителям разъяснили ключевые моменты установки приборов учета.

Общедомовой прибор учета — устройство, которое фиксирует реальный объем потребления ресурсов всем многоквартирным домом. Вместо абстрактных нормативов счетчик показывает точные цифры: сколько ресурсов фактически поступило в здание.

ОДПУ тепловой энергии и водоснабжения устанавливаются в месте подключения многоквартирного дома к централизованным городским сетям. Как правило, это технические помещения (подвал, тепловой узел или водомерный узел) на границе ответственности между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией.

Счетчики тепла и воды относятся к общему имуществу дома. Поэтому решение об их установке должно быть принято на общем собрании собственников помещений.

Установку общедомовых приборов учета тепла и воды оплачивают сами жители. Расходы на приобретение и монтаж прибора делятся между всеми собственниками помещений пропорционально площади их квартир.

Показания общедомовых приборов ежемесячно поступают в МосОблЕИРЦ, плата за отопление и горячую воду рассчитывается исходя из фактических объемов потребления всего дома (с последующим распределением на квартиры).

Если у жителей возникли вопросы, возможно обратиться в отдел коммунального хозяйства Администрации Можайского округа по телефону 8(49638)23-236.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.