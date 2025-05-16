В 8 округах Подмосковья на выходных будет работать экомобиль

Каждые выходные экомобиль отправляется в путь по Московской области, останавливаясь в разных муниципалитетах. Жители региона могут сдавать пластик в переработку и получать бонусы от ВкусВилл, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Экомобиль — удобный способ отправить на переработку вторсырье.

Расписание на эти выходные:

17 мая:

Долгопрудный

Адрес: Первомайская ул., 1В, микрорайон Шереметьевский. Парковка около станции Шереметьевская.

Королев

Адрес: Центральный сквер Юбилейного, координаты: 55.934881, 37.843015;

Домодедово

Адрес: мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, 107, парк культуры и отдыха «Ёлочки»;

Подольск

Адрес: г. Подольск, ул. Свердлова, д. 26.

18 мая:

Мытищи

Адрес: ул. Лунчанского, парковка перед ТЦ «Перловский»;

Химки

Адрес: ул. Ленинградская, д. 9, д. 16;

Серпухов

Адрес: Московское шоссе, д. 55, парковка перед ТЦ «Б-Класс»;

Видное

Адрес: Солнечный, д. 10, ТЦ «Курс» (парковка).

Цель проекта — вовлечение в экологическую повестку как можно большего числа жителей региона, а также увеличение объема вторичных ресурсов, собираемых для переработки.

Какие виды вторсырья можно сдать — информация по ссылке.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.