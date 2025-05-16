В 8 округах Подмосковья на выходных будет работать экомобиль
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Каждые выходные экомобиль отправляется в путь по Московской области, останавливаясь в разных муниципалитетах. Жители региона могут сдавать пластик в переработку и получать бонусы от ВкусВилл, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Экомобиль — удобный способ отправить на переработку вторсырье.
Расписание на эти выходные:
17 мая:
Долгопрудный
Адрес: Первомайская ул., 1В, микрорайон Шереметьевский. Парковка около станции Шереметьевская.
Королев
Адрес: Центральный сквер Юбилейного, координаты: 55.934881, 37.843015;
Домодедово
Адрес: мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, 107, парк культуры и отдыха «Ёлочки»;
Подольск
Адрес: г. Подольск, ул. Свердлова, д. 26.
18 мая:
Мытищи
Адрес: ул. Лунчанского, парковка перед ТЦ «Перловский»;
Химки
Адрес: ул. Ленинградская, д. 9, д. 16;
Серпухов
Адрес: Московское шоссе, д. 55, парковка перед ТЦ «Б-Класс»;
Видное
Адрес: Солнечный, д. 10, ТЦ «Курс» (парковка).
Цель проекта — вовлечение в экологическую повестку как можно большего числа жителей региона, а также увеличение объема вторичных ресурсов, собираемых для переработки.
Какие виды вторсырья можно сдать — информация по ссылке.
Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.
Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.
«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.