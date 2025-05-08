В 8 округах Подмосковья дорожники устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожно инфраструктуры, расположенных на региональных дорогах в восьми округах — их выявили в ходе обследования, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Несанкционированную рекламу ликвидировали с остановочных павильонов на ул. Железнодорожной в микрорайоне Купавна в Балашихе, на проспекте Мира во Фрязине, на улице Мира в Можайске и в СНТ Озерки и посёлке городского типа имени Воровского Богородского округа.

Помимо того, специалисты очистили остановочные павильоны от граффити на проспекте Кирова в Коломне, в деревне Евсеево Павлово-Посадского округа и на Московском шоссе в Сергиевом Посаде.

А еще привели в нормативное состояние знаки: ликвидировали вандальные надписи на ул. Высотной в Подольске и рекламные объявления на ул. Октябрьской Революции в Коломне.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.