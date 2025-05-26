В 518 пунктах проведения экзаменов в Подмосковье внедрили современные технологии

В этом году в 518 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) Московской области внедрена новая технология организации основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) теперь поступают в электронном виде по защищенным каналам связи и печатаются непосредственно в штабе ППЭ перед началом экзамена. После его завершения работы участников сканируются на месте и передаются на проверку в цифровом формате.

Применение новой технологии позволяет минимизировать риски несанкционированного доступа к материалам, исключить возможность подмены бланков, обеспечить максимальную прозрачность, безопасность и объективность процедуры экзамена. Также это возможность минимизировать транспортные расходы по доставке экзаменационных материалов и затраты на бумагу и печать материалов в типографии.

«Сегодня мы делаем большой шаг к цифровой трансформации процедур оценки качества образования. Использование защищенных каналов передачи и цифровая обработка материалов позволяют обеспечить безопасность экзамена на каждом этапе — от печати до проверки. Это важный вклад в формирование доверия к результатам и поддержки наших учеников», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Технологии нового поколения делают процесс проведения ОГЭ более надежным, современным и справедливым — в интересах школьников, педагогов и всей образовательной системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.