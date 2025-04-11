В 5 раз дороже обошлись жительнице Подмосковья вовремя неуплаченные 110 штрафов

Автоледи из Подмосковья настолько затянула с уплатой 110 штрафов ГИБДД, что вместо 31 250 рублей в принудительном порядке уплатила 172 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Подмосковью.

Жительница Подмосковья накопила 110 штрафов за нарушение правил дорожного движения, суть которых, в основном, заключалась в превышении установленной скорости движения. Она не воспользовалась своим правом и не уплатила штрафы в 20-дневный срок со скидкой 50%, также не спешила с их уплатой и после. В результате штрафы были предъявлены на принудительное исполнение в службу судебных приставов.

В Серпуховском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области возбудили 110 исполнительных производств в отношении жительницы Подмосковья о взыскании штрафов ГИБДД, общая сумма задолженности которых составила 62 500 рублей.

В рамках исполнительных производств судебные приставы вынесли постановления об аресте денежных средств на банковских счетах должницы и запрете регистрационных действий с принадлежащим ей автомобилем. Далее сотрудники органов принудительного исполнения применили штрафную санкцию в виде исполнительского сбора на общую сумму 110 000 рублей — по 1 000 рублей в рамках каждого исполнительного производства, возбужденного в отношении должницы.

В связи с тем, что данные принудительные меры не убедили должницу погасить задолженность по уплате штрафов, сотрудники службы арестовали ее автомобиль. В ходе составления акта описи (ареста) транспортного средства судебные приставы разъяснили должнице, что в случае уклонения от погашения задолженности по всем исполнительным производствам в полном объеме в течение 10 дней, его движимое имущество будет направлено на принудительную реализацию в счет погашения долга.

В результате, должница, чтобы не лишиться автомобиля, в установленный сотрудником службы срок в счет погашения задолженности по уплате более 110 штрафов ГИБДД и исполнительского сбора перечислила на депозитный счет отдела судебных приставов 172 500 рублей, из которых 110 000 рублей — это исполнительский сбор, а сумма задолженности по уплате штрафов — 62 500 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.