В 5 округах Подмосковья устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожно инфраструктуры, расположенных на 10 региональных дорогах в пяти округах — их выявили в ходе обследования, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

От вандальных надписей очистили остановочные павильоны на ул. Пушкина в посёлке городского типа Томилино в Люберцах и на дороге в селе Лямцино г. о. Домодедово, граффити ликвидировали на дорожных знаках на дороге у деревни Курово в Павлово-Посадском округе.

Несанкционированные рекламные объявления убрали на знаках на ул. Первомайской в Раменском, улицах Мясищева и Набережной Циокловского в Жуковском.

Также работы провели в Богородском округе — убрали вандальные надписи на знаках на Фабричном шоссе в Старой Купавне, на дороге у деревни Курово, устранили несанкционированную рекламу и с автобусных павильонов на ул. Центральной в селе Кудиново и на ул. Карла Маркса в деревне Белая.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.