В 4 раза сократилось число случаев незаконного сброса отходов в Подмосковье

С начала марта камерами системы «Безопасный регион» в Подмосковье зафиксирован 21 нарушитель, сбрасывающий отходы вне контейнерных площадок. Все они получат штраф в размере 490 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Больше всего случаев выявлено на территории:

г. о. Богородский, с. Балобаново, ул. Центральная;

г. о. Домодедово, пос. сан. «Подмосковье»;

г. о. Егорьевск, ул. Кирпичная, д. 2Г.

В феврале за аналогичный период выявлено 86 сбросов. Меры, принятые министерством, сократили число нарушений в 4 раза.

Утилизировать ТКО важно не только в баки, но и в баки на тех контейнерных площадках, где у вас заключен договор на их вывоз. Объем контейнеров в чужом населенном пункте рассчитан на проживающих в нем лиц, а их переполнение приводит к образованию навалов.

Нарушителей порядка утилизации ТКО ждут строгие санкции:

для физических лиц штраф может достигать 70 тыс. рублей;

для должностных лиц — 100 тыс. руб;

для юридических — 200 тыс. руб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.