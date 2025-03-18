В 4 раза сократилось число случаев незаконного сброса отходов в Подмосковье
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С начала марта камерами системы «Безопасный регион» в Подмосковье зафиксирован 21 нарушитель, сбрасывающий отходы вне контейнерных площадок. Все они получат штраф в размере 490 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Больше всего случаев выявлено на территории:
- г. о. Богородский, с. Балобаново, ул. Центральная;
- г. о. Домодедово, пос. сан. «Подмосковье»;
- г. о. Егорьевск, ул. Кирпичная, д. 2Г.
В феврале за аналогичный период выявлено 86 сбросов. Меры, принятые министерством, сократили число нарушений в 4 раза.
Утилизировать ТКО важно не только в баки, но и в баки на тех контейнерных площадках, где у вас заключен договор на их вывоз. Объем контейнеров в чужом населенном пункте рассчитан на проживающих в нем лиц, а их переполнение приводит к образованию навалов.
Нарушителей порядка утилизации ТКО ждут строгие санкции:
- для физических лиц штраф может достигать 70 тыс. рублей;
- для должностных лиц — 100 тыс. руб;
- для юридических — 200 тыс. руб.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.