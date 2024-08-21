В 4 частях Москвы будут длинные пробки 21 августа

Дептранс: в среду большие пробки ожидаются на дорогах в 4 частях Москвы

Хотя осадков в среду не ожидается, к вечеру на дорогах Москвы образуются пробки. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Загруженность дорог вечером составит от пяти до шести баллов. При этом пробок не будет на МСД, проспекте Багратиона и Кутузовском.

Однако затруднения движения ожидаются в четырех других частях Москвы. В большую пробку можно попасть в центральной части мегаполиса, на МКАД, Третьем транспортном кольце и магистралях по направлению к области.

Ранее на юге Москвы «обочечник»-газелист устроил стычку на дороге. Мужчина начал душить девушку, которая его не пропустила.