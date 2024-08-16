На юге Москвы «обочечник»-газелист душил девушку, которая его не пропустила

Осторожно, Москва: в Щербинке «обочечник» душил не пропустившую его девушку

В Московской Щербинке водитель «ГАЗели» напал на девушку, которая не уступила ему дорогу, сообщает « Осторожно, Москва ».

Инцидент произошел 15 августа. Водитель «ГАЗели» пытался объехать дорожную пробку по обочине, но девушка не дала ему проехать, перегородив полосу движения.

Такое поведение жительницы Щербинки вывело мужчину из себя. Он подрезал ее автомобиль, вышел из машины, и начал кричать, после чего принялся душить. Но женщина сориентировалась, использовала перцовый баллончик и покинула место происшествия. Позднее она зафиксировала травмы и написала заявление в полицию.

Ранее грузовик опрокинулся на мосту Лужники в Москве. Движение в сторону центра города было затруднено.