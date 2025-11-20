В 3 парках Подольска установили камеры слежения с искусственным интеллектом

В городском округе Подольск начали работать умные камеры, которые следят за чистотой и порядком. Такие системы установили в парке имени Виктора Талалихина, в Детском парке и в лесопарке «Березки». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Камеры отслеживают уборку территории и отмечают такие проблемы, как сломанные скамейки, мусор или аварийные деревья. Искусственный интеллект сравнивает полученное изображение с эталоном и при выявлении недочетов ставит подрядчикам задачу их устранить.

Также система анализирует уборку территории сотрудниками, считает количество посетителей, смотрит за их поведением и выявляет нарушителей, в том числе случаи драк. Обращает внимание руководства парка на оставленные вещи.

Тестирование системы началось в июле в 10 городских округах: Подольске, Балашихе, Истре, Клину, Ленинском и Одинцовском округе, Серпухове, Фрязине, Щелкове и Электростали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.