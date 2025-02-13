В 2,5 раза уменьшилось число штрафов за незаконную перевозку отходов в Подмосковье

За неделю на территории Московской области штрафы за незаконную перевозку строительных отходов составили 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Больше всего нарушений выявлено в городских округах:

Одинцовский,

Дзержинский,

Раменский.

Мониторинг за перемещением отходов строительства в регионе ведется постоянно. Система видеонаблюдения работает круглосуточно и позволяет выявлять нарушения как днем, так и в ночное время.

Только за прошедшую неделю камеры зафиксировали 16 случаев незаконной перевозки строительного мусора. На предыдущей неделе было выявлено 40 аналогичных фактов. Это означает, что численность незаконных перевозок уменьшилась в 2,5 раза.

Проще и дешевле получить талон на перевозку отходов. Сделать это можно на региональном портале государственных услуг. Необходимо предоставить личные данные, а также информацию о происхождении и объеме строительных материалов.

Заполнение анкеты займет не более 10 минут, но поможет избежать значительных штрафов, которые могут достигать 250 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.