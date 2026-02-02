В 2026 году в Подмосковье запланирован капремонт 11 колледжей

В 2026 году в Московской области продолжится программа по капитальному ремонту колледжей. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«По инициативе „Единой России“ программа капитального ремонта школ была распространена и на колледжи и, конечно, она будет продолжена. В 2026 году в регионе запланирован капитальный ремонт 11 колледжей. На эти цели из бюджета предусмотрено почти 5 миллиардов рублей», — отметил Игорь Брынцалов.

«Работы уже идут полным ходом. Мы комплексно модернизируем учебные заведения: обновляем лаборатории, мастерские, внедряем цифровые технологии, создаем комфортную и безопасную среду для студентов и преподавателей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

«Включение колледжей в программу капремонтов стало ответом на текущие запросы экономики. Подмосковье готовит специалистов для реального сектора, и они должны учиться в условиях, максимально приближенных к современным производствам. Каждый отремонтированный колледж — это новые возможности для сотен ребят», — добавил Игорь Брынцалов.

Капитальный ремонт колледжей в 2026 году

1. «Воскресенский колледж», г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 1А (учебный)

2. «Авиационный техникум имени В. А. Казакова», г. Жуковский, ул. Дугина, д. 16 (учебный)

3. «Орехово-Зуевский техникум», Орехово-Зуевский г. о., г. Ликино-Дулево, ул. Центральная, д. 2 (учебный корпус, мастерские)

4. «Мытищинский колледж», г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 1/9 (учебно-производственный корпус)

5. «Энергия», г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 4 (учебный)

6. Профессиональный колледж «Московия», г. Кашира, ул. Клубная, д. 11 (учебно-производственные мастерские, общественно-бытовой корпус)

7. «Губернский колледж», г. Протвино, б-р Лесной, д. 21 (807- учебный)

8. «Красногорский колледж», г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д. 15 (учебный)

9. «Красногорский колледж», г. Волоколамск, ул. Шоссейная, д. 7 (учебный)

10. Колледж «Подмосковье», г. Химки, пр-кт. Юбилейный, д. 59 (учебный)

11. «Красногорский колледж», г. Красногорск, ул. Речная, д. 7а (учебный)

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.