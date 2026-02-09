В 2026 году на строительство гидротехнических сооружений предусмотрено около 9 млрд рублей

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел совещание о готовности к обеспечению безопасности прохождения паводкоопасного периода и пожароопасного сезона 2026 года, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Мероприятие прошло на площадке ситуационного центра МЧС России. В нем приняли участие все ответственные федеральные ведомства — Минприроды России, МЧС России, Минвостокразвития России, Росгидромет, Ростехнадзор, Росприроднадзор, Росводресурсы и Рослесхоз, а также руководители субъектов Российской Федерации. Взаимодействие в таком формате в прошлом году позволило избежать существенных последствий негативных природных явлений.

По предварительным оценкам Росгидромета, на большей части территории страны количество выпавших осадков уже превысило норму. При этом в конце февраля и в марте на европейской части России возможны резкие скачки температуры, что, в свою очередь, может привести к повышению уровня воды до опасных отметок. Помимо этого, непростая ситуация ожидается в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

«В 2025 году было построено и отремонтировано 34 гидротехнических и защитных сооружения. В текущем году на это направление работы, а также на расчистку водных объектов Правительством России предусмотрено около девяти миллиардов рублей, что на миллиард превышает прошлогодний объем финансирования», — сказал Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер сообщил, что в 2026 году должны завершиться работы на ряде крупных объектов. Это, в том числе, дамбы в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Кроме того, с этого года регулирование режимов работы водохранилищ будет осуществляться через новый модуль информационной системы Росводресурсов.

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов рассказал о совместной работе с регионами по подготовке водохранилищ к безопасному пропуску половодья и выполнению планово-предупредительных мероприятий. В этой работе учитываются климатические и географические особенности регионов. Так, водохранилища юга России, включая новые территории, противопаводковую задачу выполнили, сейчас работают в режиме наполнения. Готовность водохранилищ центральной части России будет обеспечена к началу апреля, Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока — к маю.

Дмитрий Патрушев отметил, что Ростехнадзору вместе с регионами и федеральными ведомствами необходимо продолжить мониторинг состояния гидротехнических сооружений. При этом особое внимание будет уделено бесхозяйным объектам.

Заместитель Председателя Правительства России подчеркнул, что для эффективной работы в сезон все превентивные мероприятия должны быть своевременно реализованы. Росгидромету, в свою очередь, необходимо регулярно обеспечивать ведомства и регионы качественными и полноценными прогнозами. Особенно в части развития половодья. Кроме того, Дмитрий Патрушев поручил проработать вопрос открытия дополнительных постов гидрологического наблюдения для повышения охвата мониторингом.

Минприроды России поставлена задача контролировать реализацию плановых и превентивных мер по линии Росводресурсов. В частности, это касается регулирования водохранилищ, трансграничного взаимодействия и противопаводковых мероприятий на особо опасных участках.

По итогам совещания Дмитрий Патрушев подчеркнул, что каждым ответственным ведомством и всеми российскими регионами должен быть сформирован план действий при различных сценариях развития половодья.