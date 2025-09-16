В 2025 году в школы Люберец пришли работать почти 400 новых педагогов

Для привлечения кадров в школы региона по инициативе партии «Единая Россия» и правительства Московской области педагогам предлагаются различные меры поддержки. В этом году в образовательные учреждения Люберец уже трудоустроились 398 новых учителей, 85 из них являются молодыми специалистами, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Для педагогов округа предусмотрены ежемесячные выплаты на аренду жилья, компенсации до 50% стоимости путевок в санатории и дома отдыха, а также гранты лучшим специалистам. В Люберцах такую помощь уже получили более 600 учителей.

В частности, 214 педагогам в округе предоставили жилье, еще 388 специалистов ежемесячно получают по 30 тысяч рублей на аренду. В сентябре по итогам профессиональных конкурсов лучшие педагоги округа получат гранты в размере 250 тысяч рублей.

Как отметила депутат Московской областной думы, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Лидия Антонова, поддержка педагогов — это ключ к устойчивой системе образования.

«В Подмосковье создаются условия, при которых учителя чувствуют уверенность в завтрашнем дне: это и достойные выплаты, и обеспечение жильем, и грантовая поддержка», — отметила парламентарий.

В свою очередь, муниципальный координатор проекта Светлана Яковенко подчеркнула важность того, чтобы педагоги чувствовали заботу и уважение.

«Наши учителя ежедневно вкладывают душу в работу, и для нас важно, чтобы они ощущали поддержку не только словом, но и делом. Такие шаги делают профессию педагога более престижной и привлекают молодых специалистов», — указала Светлана Яковенко.

Помимо педагогов, поддержка оказывается и самим образовательным учреждениям. К примеру, гимназия № 16 «Интерес», признанная лучшей школой Подмосковья, получила 10 миллионов рублей на премии сотрудникам и обновление компьютерного и лабораторного оборудования.

Важной задачей остается развитие образовательной инфраструктуры. В рамках Народной программы «Единой России» до 2026 года в Люберцах и Дзержинском капитально отремонтируют дошкольное отделение школы № 26, корпус «Интеллект» гимназии № 5 и дошкольное отделение лицея № 3.

Ранее в Люберцах после капитального ремонта по этой программе открылись здания школы № 28 в поселке Коренево и гимназии № 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.