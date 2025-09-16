В 2025 году в Электростали открылись мастерская и Школа креативных индустрий

В 2025 году в Электростали заработал музей-мастерская заслуженного художника России Олега Коняшина. Также заработала Школа креативных индустрий, об этом поговорили во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с покинувшей пост главы городского округа Инной Волковой и новым врио руководителя муниципалитета Филиппом Ефановым, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Она функционирует на основе Детской художественной школы имени Н. Н. Лаврентьевой. Это второе подобное учреждение дополнительного образования в Московской области.

В Школе креативных индустрий дети проходят обучение по разным направлениям. Они могут выбрать современную электронную музыку, дизайн, фото- и видеопроизводство.

В рамках создания модельных библиотек по национальному проекту «Культура» (сейчас нацпроект «Семья») в 2023 году провели обновление библиотеки семейного чтения «Очаг», а в 2025-м — Центральной городской библиотеки имени К. Г. Паустовского.

Еще в 2026 году планируют закончить капремонт КЦ «Октябрь» и Детской музыкальной школы на улице Николаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.