В 2025 году на Бастановой горе в округе Луховицы сделают зону отдыха

В одном из красивейших мест Подмосковья в 2025 году сделают сквер. Речь о достопримечательности округа Луховицы — о Бастановой горе, откуда открывается живописный вид на излучину Оки и на пойменные земли. Работы здесь начнутся в июле при поддержке министерства благоустройства Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Здесь появится зона „тихого“ отдыха. Проект предусматривает сцену в виде настила для проведения мероприятий, смотровые площадки, качели, скамейки, освящение и парковку. Наполнение сквера станет сдержанным, ведь главная ценность этого места — красота видовых зон», — отметила начальник отдела архитектуры, градостроительства и рекламы администрации муниципального округа Луховицы Анна Сливкова.

На Бастановой горе благоустроят территорию в половину гектара — с въезда на парковку и до камня с надписью из стихотворения Сергея Есенина «Как прекрасна земля и на ней человек», до кованой беседки со скамейками и до сердца, на которое молодожены вешают свадебные замочки.

Бастанова гора — это еще и территория с богатой историей. По Никоновской летописи в конце XIV века в битве у крепостных стен расположенного здесь некогда города Перевитска рязанский князь Олег разбил войско московского князя Дмитрия Донского.

«Здесь раньше было городище Перевитск. Поэтому при проведении благоустройства на этой территории будут работать и археологи», — подчеркнула Анна Сливкова.

В 2024 году в стране проводилось федеральное голосование по выбору объектов благоустройства. По округу победил сквер «Северный» в городе Луховицы. Он вошел в программу на 2025–2026 годы. Второе место в том голосовании заняла Бастанова гора. Эта территория дорога луховичанам, поэтому было решено благоустроить и ее.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.