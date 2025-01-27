В 2025 году Лейб-гвардии Казачий полк отметит 250-летие

Первоначальное предназначение Лейб-гвардии Казачьего полка, 250-летие которого отмечается в 2025 году, сводилось к охране и сопровождению коронованной особы, однако довольно быстро у нее появились и дополнительные функции. Об этом рассказало «Российское казачество» .

При императоре Павле I во многом церемониальная роль лейб-казаков была несколько пересмотрена — их отправили повоевать.

В 1799 году 60 лейб-казаков входили в корпус русского генерала саксонского происхождения Ивана Германа фон Ферзена. Это был не самый удачный десант в Голландию.

Герман также был отличным картографом. Генерал был одним из создателей Кавказской укрепленной линии. А еще по приказу Екатерины II именно Герман составил карту земель Войска Донского.

В «Очерке столетней службы полков лейб-гвардии Казачьего и Атаманского» 1875 года издания сообщается, что первое военное отличие было оказано Лейб-гвардии Казачьим полком в кампании 1805 года, когда этот полк вместе с другими гвардейскими войсками под начальством великого князя Константина Павловича находился в армии Кутузова.

Череда антинаполеоновских войн, локальных и глобальных военных конфликтов стала звездным часом лейб-казаков. В начале XIX века гвардейцам из императорского конвоя было чем заняться на самых разных участках пылающего континента.