В 2025 году 94 тыс домохозяйств в Московском регионе подключили к домашнему интернету

Цифровая экосистема МТС расширила сеть фиксированной связи в 2025 году, подключив к гигабитному интернету около 94 тысяч домохозяйств в Москве и области, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

Всего благодаря скоростному домашнему интернету от МТС доступ к современным цифровым сервисам в столичном регионе имеют сегодня более 5,3 млн квартир и частных домов.

Доля многоквартирных домов, подключенных к сети GPON в 2025 году в Москве, составила 80%. На Новую Москву и Подмосковье пришлось по 10%.

Около 40% подключенных к гигабитному интернету домов — новостройки. Оптические каналы связи подведены к квартирам в таких крупных жилых комплексах как «Остров», «Символ», «ЗИЛАРТ», «Союз» и других, а также в домах по программе реновации. В области работы по подключению проводились в городских округах Красногорск, Домодедово, Видное, Мытищи и других.

«Сегодня домашний интернет входит в минимально необходимый набор повседневных услуг, став обязательной инфраструктурной основой жизнеобеспечения наряду с электричеством, водоснабжением и отоплением. МТС продолжит развитие оптоволоконной сети GPON, которая обеспечивает доступ к высокоскоростному интернету, чтобы жители региона могли с комфортом организовывать свою работу, учебу, досуг и быт», — сказал директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.

МТС предоставляет в Московском регионе по сети GPON домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/ по Wi-Fi. На текущий момент протяженность оптоволоконной сети компании в столичном регионе составила около 50 тысяч километров. К ней подключено более 94% домохозяйств в Москве и до 70% в области в зависимости от конкретного населенного пункта.

