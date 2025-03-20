В 2024 году туристы стали чаще посещать рестораны и кафе в поездках по России

В 2024 году россияне стали чаще посещать рестораны, кафе и бары во время путешествий по стране. По данным экспертов СберАналитики, число походов в заведения общепита в поездках выросло на 9% и составило 275 млн раз, а общий объем трат достиг 218 млрд рублей. Данные исследования были представлены в ходе туристической выставкиMITT2025.

Примечательно, что россиян все больше интересует локальная кухня регионов и региональная экзотика. Наибольший рост посещений ресторанов и кафе за одну поездку в 2024 году зафиксирован в Якутии (+99,8%), Сахалинской области (+87,7%), Приморском крае (+79,3%), Краснодарском крае (+58,8%), Калининградской области (+56,6%).

Обычно россияне посещают заведения общепита 2–3 раза за поездку. Средний чек в кафе и ресторанах в 2024 году составил 1421 рубль, при этом в малых городах он вырос сильнее всего — на 12% за год. Крупные города остаются лидерами по числу походов в рестораны: там туристы заходят в заведения общепита на 13% чаще, чем в небольших населенных пунктах.

Исследование проводилось на основе данных СберАналитики за 2023 и 2024 годы по всей России с помощью аналитической панели «Туризм».Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юридических лиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики.