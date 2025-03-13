В 2024 году полисы по защите от клеща приобрели почти 300 тыс человек

Востребованность страховой программы СберСтрахования от последствий укусов клеща продолжает расти. Почти 300 тысяч человек оформили такие полисы в компании в 2024-м году. Это почти в два раза больше, чем в 2023.

Пик спроса на полис ежегодно наблюдается с апреля по июнь: по статистике СберСтрахования, за 2024 год, 74% полисов были оформлены в это время. Однако в этом году Роспотребнадзор предупредил, что из-за теплой зимы клещи в некоторых регионах проснулись раньше обычно. По данным ведомства, после укусов к специалистам уже обращались жители Краснодарского и Ставропольского краёв, Республики Крым и Ростовской области.

Данные СберСтрахования показывают, что в прошлые годы люди, как правило, обращались за медицинской помощью после укуса в период с мая по июль. На июнь в 2024-ом году пришлось 37% консультаций. Медицинскую помощь чаще всего получали застрахованные в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Кировской и Костромской областях, Пермском крае.

«Уровень эпидемической угрозы, связанной с клещевыми инфекциями, остаётся высоким, поэтому важно тщательно соблюдать меры защиты своего здоровья. Эти маленькие, но опасные паразиты переносят различные тяжёлые заболевания, включая энцефалит и боррелиоз — согласно нашей статистике, в 2024-м году ими заразились более 4,3 тыс. человек. При укусе не пытайтесь снять клеща самостоятельно, его части могут остаться в коже, повышая риск инфицирования. Необходимо без промедления обратиться к специалистам для его удаления и сдачи анализов. Все диагностические процедуры и квалифицированную медицинскую помощь в случае выявления инфекции можно получить по страховому полису», - отметила директор медицинского страхования СберСтрахования Светлана Базаренко.

Среди всех медицинских услуг, которые доступны по страховому полису, врачи чаще всего проводят осмотр (47%), серопрофилактику — введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита (43%), а также направляют пациента на анализ крови (4%). В среднем, каждый обратившийся проходит не менее двух медицинских процедур.

«Готовиться к сезону активности клещей необходимо заранее. Чтобы пройти основную схему вакцинации, прививки надо начинать делать еще в октябре-ноябре. Для тех же, кто не успел защититься в срок, предусмотрена более короткая, экстренная схема. Однако, чтобы чувствовать себя полностью защищённым, в том числе от заболеваний, от которых не оберегают вакцины, будет не лишним оформить страховой полис. Он позволит решить проблемы с получением медицинской помощи, а также реабилитацией, если она потребуется», - подчеркнул управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Сергей Лукиян.