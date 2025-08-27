В 2 вузах Подмосковья откроются комнаты временного пребывания для детей студентов

Начальник управления подготовки педагогических кадров и дополнительного профессионального образования министерства образования Московской области Елена Белик рассказала, что в планах открыть в вузах две комнаты временного пребывания для детей, передает корреспондент РИАМО.

«Официально с первого сентября мы запускам в двух наших вузах (комнаты временного пребывания для детей — ред.), потому что там больше потребность. Если я назову диапазон цифр, это 16 детей в возрасте до трех лет, чьи родители студенты, которые нуждаются в комнатах временного пребывания», — сказала Белик в ходе общественных слушаний в Мособлдуме.

Она добавила, что в дальнейшем эта практика будет расширяться и на колледжи региона, так как не у всех студентов есть возможность оставить малышей со своими родителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.