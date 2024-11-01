В 2 округах Подмосковья установили нецелевое использование земельных участков

Так, на территории квартала Щитниково г. Балашиха на земельном участке площадью 1200 кв. м с категорией «земли поселений» и видом разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство собственник устроил рынок. Аналогичная ситуация в Богородском округе: участок площадью 1,4 га принадлежит ЗАО «Кудиново» и ООО «АПХ „Кудиново“, использовался он под складирование строительных материалов, но при этом его категория — „земли населенных пунктов“, а вид разрешенного использования — „для ведения личного подсобного хозяйства“, что не соответствует фактической деятельности.

В обоих случаях требовалось изменить вид разрешенного использования участка, что и было сделано в результате проведенных мероприятий сотрудниками муниципального земельного контроля. Процедуру по изменению ВРИ собственники выполнили и могут на законных основаниях продолжать свою деятельность.

Уточнить вид разрешенного использования земельного участка можно, заказав выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости на сайте Росреестра. Информация будет указана в разделе «Виды разрешенного использования». Также можно воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.