В 18 школах и экоцентрах Москвы появились экообменники

В 18 столичных школах и экоцентрах установили экообменники для приема крышечек и батареек. Это цифровые аппараты, в которые можно сдать мелкие фракции отходов на переработку и взамен получить баллы лояльности для покупок, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

«Инициатива позволит вовлекать школьников и педагогов в раздельный сбор отходов, формируя полезные экопривычки. Со временем проект расширится — к нему будут подключаться новые образовательные и городские площадки», — сказали в пресс-службе РЭО.

Проект разработали победители Зеленой премии РЭО прошлых лет: торговая сеть ВкусВилл и сервис «Убиратор», который отвечает за вывоз собранных фракций к местам фактической переработки. Также в проекте принял участие производитель умных устройств для сбора отходов ITES.

Экообменники находятся по следующим адресам:

Школы и техникумы:

ГБОУ Школа № 51, Садовническая наб., 37;

ГБОУ Школа № 199, ул. Дмитрия Ульянова, 15к1;

КиберШкола, 5-я Парковая ул., 51;

ГБОУ Школа № 2044, Долгопрудная ал., 16;

ГБОУ Школа № 1101, ул. Академика Варги, 34

ГБОУ Школа № 1103, Литовский б-р 42к2; Литовский б-р, 17к4;

ГБОУ Школа № 1862, Черноморский б-р, 6; Артековская ул., 11; Артековская ул., 3; Черноморский б-р, 8; Чонгарский б-р, 13;

ГБОУ Школа Спектр, 1-й Курьяновский пр-д, 14; ул. Гурьянова, 63;

ГАПОУ ПК № 8 им. И. Ф. Павлова, Дмитровское шоссе, 110А.

Экоцентры:

«Воробьевы горы», Андреевская наб., 1;

«Дом лани», Зеленоград, проезд 4921, 4с1;

«Южный», Каширское шоссе 148к1;

«Музей природы», Родионовская, 2;

«Кузьминки», ул. Кузьминская 10с1;

«Лесная сказка», 36 км МКАД, с8;

«Терлецкий», ул. Металлургов, 41с1;

«Русский быт», Бумажная просека, 21с1;

«Битцевский лес», Новоясеневский тупик, 1с3.

«Установка экообменников — следующий шаг с механикой мотивации и интерактива. Через эту практику мы показываем ученикам и педагогам, что раздельный сбор может работать системно и становиться нормой», — отметил гендиректор сервиса «Убиратор» Никита Никишкин.