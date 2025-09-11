В 10 раз: в ЛДПР предложили повысить штрафы за покупку алкоголя детям

Депутат Слуцкий предложил в 10 раз повысить штраф за покупку спиртного детям

Спикеры ЛДПР внесли предложение в десять раз повысить штрафы за покупку алкоголя для несовершеннолетних, сообщает Газета.ru .

«Чтобы у великовозрастных дураков или преступников не было даже в мыслях покупать несовершеннолетним спиртное», — сказал глава партии Леонид Слуцкий журналистам.

По его словам, существующие денежные взыскания за приобщение несовершеннолетних к распитию спиртных напитков невелики и не оказывают достаточного влияния на взрослых, чтобы предотвратить, например, приобретение алкогольной продукции по просьбе ребенка.

Сейчас за подобное нарушение закона полагается денежное взыскание: для обычных граждан в размере от 1500 до 3000 рублей, а для родителей или законных представителей несовершеннолетнего — от 4000 до 5000 рублей.

Как уточняется в пояснительной записке, принятие закона приведет к уменьшению случаев приобщения подростков к алкоголю в юном возрасте, а также к росту сознательности совершеннолетних. Помимо этого, реализация инициативы сократит вероятность развития алкогольной зависимости у подрастающего поколения.