В 1 тыс отделениях «Почты России» Подмосковья есть «Витрина здоровья»

Почта России расширила сервис «Витрина здоровья». Теперь в Подмосковье нелекарственные препараты можно купить в 975 отделениях, а по стране таких отделений уже 28 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В почтовых отделениях клиенты компании могут приобрести нужные нелекарственные препараты и медицинские изделия, средства для первой помощи, витамины, пищевые добавки, лечебные кремы, термометры и другой полезный ассортимент для своей домашней аптечки.

В 78 регионах страны работает услуга товаров для здоровья на дом. В сельской местности почтальоны доставляют купленные через интернет лекарства, не требующие рецепта врача и специальных условий доставки и хранения, прямо домой жителям села. Также в этом году Почта России оборудовала брендированными витринами здоровья 3 тысячи отделений.

«В сельской местности зачастую рядом нет аптеки или магазина, но точно есть почтовое отделение. Почта поможет сделать лекарства доступнее и обеспечить жителей малонаселенных пунктов (и не только) товарами для здоровья и безрецептурными лекарственными препаратами, которые будут всегда под рукой», — отметила руководитель группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова.

Почта запустила пилотную продажу нелекарственных препаратов в феврале 2023 г. Тогда первые «Витрины здоровья» появились в 40 отделениях Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей. По результатам теста было принято решение расширить проект.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.