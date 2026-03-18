Узник концлагеря Курьянов стал заслуженным врачом РФ

Заслуженный стоматолог России Александр Курьянов, переживший в детстве фашистский концлагерь, восстанавливает историю семьи и готовит книгу о военных годах, сообщает «Победа 26» .

Александр Курьянов родился 14 апреля 1939 года в Воронеже. В 1941-м его отец ушел на фронт, был ранен, попал в плен и оказался в концлагере в Норвегии, где военнопленные строили дороги в Заполярье. После освобождения и проверки он продолжил службу и вернулся домой лишь через несколько месяцев после Победы.

Сам Александр с матерью и старшим братом прошел через концлагерь под Воронежем. Пленных держали в землянках и под открытым небом, кормили гнилыми отходами. У мальчика брали кровь для лечения немецких солдат. Брат Коля умер после избиения охранником. Дом семьи был разрушен, несколько лет они жили в подвале.

Победу Курьянов встретил в Воронеже. После школы работал слесарем, служил на Тихоокеанском флоте, где решил стать стоматологом.

«Я очень хотел избавлять людей от боли», — рассказал он.

Курьянов окончил Ставропольский мединститут, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, более 30 лет возглавлял стоматологическую поликлинику, был главным стоматологом края. Профессор — автор свыше 200 научных работ и наставник десятков ученых.

Сегодня он выступает перед молодежью и подчеркивает важность памяти о войне.

«Помнить об этом нужно обязательно», — отметил профессор.

