Узнавали, «голубой»* или нет: парень-альбинос попал под раздачу в Москве

В Москве пять мужчин с акцентом агрессивно выясняли у худого безволосого парня-альбиноса, «голубой»* ли он. Приятели пострадавшего вступились за него и помешали избиению, рассказала девушка-фотограф в соцсетях.

Команда контентмейкеров организовала загородную концептуальную фотосессию с участием парня по имени Егор. По задумке автора, необычные природные данные модели — альбинизм, худощавое телосложение и отсутствие волосяного покрова — должны были подчеркнуть космические мотивы, «прозрачность» и образ Маленького принца в серебряных тонах. Однако по возвращении в город рабочий день едва не обернулся жестоким избиением Егора.

Конфликт разгорелся у входа на станцию метрополитена, когда парень отошел от коллег буквально на 20 метров. Худого юношу мгновенно окружили пять агрессивно настроенных мужчин, начавших грубо приставать к нему из-за нестандартного внешнего вида.

Увидев численное преимущество нападавших, участники съемочной группы бросились на выручку товарищу, сумели отбить его у хулиганов, говорящих с акцентом, и увести в безопасное место. Тем не менее, преследователи не успокоились, догнали команду и заблокировали их, требуя «решить вопрос». Они устроили предвзятый допрос на тему сексуальной ориентации пострадавшего.

«Человек выглядит, как женщина… <…> У нас вопрос, ты голубой* или нет?» — спрашивали агрессивные мужчины у Егора.

Начавшуюся перепалку девушка-фотограф успела зафиксировать на камеру мобильного телефона для последующего обращения в правоохранительные органы. На опубликованных кадрах видно, как коллеги Егора самоотверженно защищают друга. Они объясняли нападавшим, что парень имеет врожденные особенности здоровья, а также работает медицинским сотрудником в реанимационном отделении и спасает человеческие жизни.

В ходе диалога преследователи заявили, что их интересовал лишь вопрос «голубой* он или нет». Если бы тот ответил отрицательно, то агрессоры якобы собирались покинуть место происшествия.

*Общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

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