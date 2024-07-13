Администрация Мытищ провела традиционный велосипедный утренний объезд по велодорожкам

Комиссия мытищинской администрации проехала на велосипедах с инспекцией по маршрутам местных велодорожек, заглянули и в гости к столичным соседям, передает пресс-служба администрации муниципалита.

Парк «Яуза» — большой проект, объединяющий в себе зеленые зоны Москвы и Мытищ вдоль реки в единое пространство с велодорожкой по всей длине.

«Вместе с коллегами проехали в том числе и по московской территории парка. Будем развивать его благоустройство со своей стороны. А это хороший асфальт, освещение, зоны отдыха. Стратегический план таков, чтобы велосипедист или пешеход из Москвы не заметил того, что оказался в Мытищах», — рассказал исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

В ходе объезда проверили текущее состояние трассы и благоустройство прилегающей к ней территории. Обкатали и другие городские маршруты, которые должны влиться в общую схему велосипедного движения по территории всего нашего округа.

«В Мытищах на сегодняшний день самая большая протяженность велодорожек в регионе, — отметил председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов.

В планах расширение этой сети и благоустройство прилегающих территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.