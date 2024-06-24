Уже не вернетесь: туристам раскрыли опасность монет в фонтанах

Фонтаны могут выходить из строя из-за брошенных в них монет

На фонтаны могут пагубно повлиять туристы, которые бросают в них монеты, «чтобы вернуться». Как пишет «Вечерний Санкт-Петербург» , фонтаны могут даже выходить из строя из-за наличия в них посторонних предметов.

В Санкт-Петербурге большое количество фонтанов. Считается, что некоторые из них «приносят удачу». Среди них — фонтан «Шар» на Малой Садовой, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина. Именно туда чаще всего кидают монетки.

К слову, в знаменитом фонтане Треви в Италии каждую ночь собирают от €3 000 до €4 000 монетами разных номиналов. Всю выловленную мелочь передают в благотворительную организацию.

Подобный эксперимент решили провести и на Московской площади, где каждый день на протяжении месяца собирали монеты в ходе очистки фонтанных комплексов. Так, по итогу из большого фонтана удалось достать около 3 тысяч рублей, отметил начальник управления городской водной инфраструктуры ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Олег Муртазин.

Однако в рамках комплексного обслуживания фонтанов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не занимался поднятием монет со дна. При проведении уборки фонтанных комплексов не проводится отдельный учет мелочи, поскольку она утилизируется вместе с остальными отходами, заявили в предприятии.

Вопреки сложившейся традиции, брошенные в фонтан монеты могут привести к его поломке, подчеркнули эксперты.

«Необходимо понимать, что фонтан — это гидротехническое сооружение, не предназначенное для нахождения в нем людей и посторонних предметов», — предупредили в «Водоканале Санкт-Петербурга».