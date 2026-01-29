«Уже нассал, козел»: воспитателей уволили из детсада после скандала в Челябинске

Двух воспитателей уволили из челябинского детского сада № 257 после скандала с аудиозаписью в младшей группе. Возбуждено уголовное дело, сообщает 74.ru .

Обеспокоенная мама заметила, что сын стал постоянно плакать и всего бояться. Женщина спрятала диктофон в мягкой игрушке, с которой ребенок отправился в детский сад. В итоге опасения мамы подтвердились.

На аудиозаписи происходящего в группе детсада слышно, как два воспитателя попеременно ругают детей за то, что малыши не сходили туалет или ведут себя беспокойно.

«Написаешь в штаны, я тебя переодевать не буду. Уже нассал, козел! Сядь, Миша, я тебя скотчем примотаю к этому стулу. Я кому-то рот скотчем заклею», — слышится на аудиозаписи.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух и более несовершеннолетних группой лиц). Прокуратура проводит проверку инцидента в детсаду.

В комитете по делам образования администрации Челябинска рассказали, что воспитателя и младшего воспитателя уже уволили из детского сада. В младшую группу выйдут новые педагоги.

