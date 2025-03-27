Уже более 45 тыс кадровых документов оцифровали в Подмосковье

Разработанная в ИТ-компании «МАКСИМУМ» система кадрового электронного документооборота позволила автоматизировать процессы кадрового делопроизводства учреждения и перевести в электронный формат более 45 тыс. документов за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Цифровой документооборот «МАКСИМУМ» позволяет значительно сократить время на оформление документов, минимизировать ошибки и обеспечить надежное хранение информации в электронном виде. Сотрудники получают постоянный доступ к своим кадровым документам, а руководители — инструмент для оперативного принятия решений», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

По итогам 2024 года в системе сформировано, согласовано и подписано свыше 13 тыс. документов, включая приказы, заявления сотрудников и трудовые договоры, и более 32 тыс. листов ознакомлений сотрудников с документами.

Кроме того, информационная система «ЦДО «МАКСИМУМ» позволяет использовать 3 вида электронной подписи в зависимости от требований законодательства: простую, усиленную квалифицированную и усиленную неквалифицированную.

В 2024 году система включена в реестр отечественного программного обеспечения и подготовлена для масштабного внедрения как в государственных, так и в коммерческих организациях.

Ознакомиться с проектом и оформить заявку на его использование можно на портале «Цифровой регион» по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.