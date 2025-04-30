Узбекистан с размахом отпразднует 80-летие победы в ВОВ

Руководитель представительств Россотрудничества в Ташкенте Ирина Старосельская сообщила, что Узбекистан готовится к масштабному празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Узбекистан, который внес неимоверный вклад в нашу общую победу, грандиозно отпразднует 80-летие победы. Русский Дом в Ташкенте не может отставать, мы хотим быть флагманом», — рассказала Старосельская.

Она напомнила, что на момент Великой Отечественной войны население Узбекистана составляло около 6 млн. человек, почти 2 млн. принимали участие в боевых действиях во время ВОВ.

Множество советских заводов и фабрик были эвакуированы на территорию этой страны. Кроме того, граждане Узбекистана приняли сирот и беженцев из регионов СССР, разоренных фашистами.