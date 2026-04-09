Узбекистан изучает российский механизм РОП

Эксперты РЭО провели рабочую встречу с представителями Национального комитета по экологии и изменению климата Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба компании.

Раунд переговоров состоялся в продолжение взаимодействия, начатого в рамках 5-го заседания Российско-Узбекской рабочей группы, прошедшего ранее в Иркутске.

В ходе совещания стороны обсудили вопросы развития системы обращения с отходам, а также обменялись технологическим опытом в сфере переработки различных видов отходов.

Отдельное внимание участники встречи уделили российскому механизму расширенной ответственности производителей, к которому проявила интерес узбекская сторона, а также перспективам дальнейшего сотрудничества, включая организацию двусторонних деловых визитов и участие в профильных экологических мероприятиях.

«Международное сотрудничество позволяет обмениваться лучшими практиками и ускорять развитие отрасли обращения с отходами. Мы видим интерес со стороны зарубежных партнеров к российскому опыту, в том числе в части внедрения механизма РОП и цифровых решений, наши специалисты готовы развивать взаимодействие и дальше», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.