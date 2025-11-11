Увлечение спортом помогает молодому сотруднику Шатурского отдела полиции в работе

10 ноября профессиональный праздник отметили те, кто ежедневно стоит на страже правопорядка и безопасности. В День сотрудника органов внутренних дел о своей профессии рассказала молодой, но опытный специалист Анастасия Ахметдинова, дознаватель отдела дознания ОМВД России «Шатурский», лейтенант полиции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Анастасия Витальевна не только профессионал своего дела, но и активный участник соревнований среди сотрудников полиции. Совместно с коллегами она неоднократно становилась победителем спартакиады «Динамо» и чемпионата среди представителей силовых структур Подмосковья.

«Я родилась в семье спортсменов и знала, что моя профессия так или иначе будет связанна со спортом. В полицию пришла работать в августе 2024 года. Встретили меня радушно, помогали, объясняли. В нашем отделе трудятся в основном девушки, хотя профессия и считается мужской. Мы с коллегами постоянно участвуем в соревнованиях — чемпионат областного главка полиции и спартакиада „Динамо“ по служебному биатлону. Подготовка идет круглый год: бег, лыжные гонки, стрельба, плавание, борьба», — рассказала Анастасия Ахметдинова.

Лейтенант полиции Анастасия Витальевна с виду хоть и хрупкая девушка, но при этом она ежедневно занимается расследованием уголовных дел. В круг ее обязанностей входит работа с процессуальными документами, она проводит допрос подозреваемых и потерпевших, опрос свидетелей.

За годы учебы в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя и время службы в отделе МВД России «Шатурский» Анастасия Ахметдинова ни разу не пожалела о выбранной профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.