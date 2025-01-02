Увеличена мощность подстанции 35 кВ «Ерино» в Чехове

Для этого энергетики совместно со специалистами завода РЭТО заменили на питающем центре два трансформатора мощностью 10 МВА на два по 16 МВА.

Благодаря проведенным работам качество и надежность электроснабжения будет улучшены у потребителей 8 населенных пунктов в городском округе Чехов: д. Васькино, д. Бершово, д. Лешино, д. Угрюмово, д. Сокольниково, д. Оксино, д. Новоселки, д. Курниково, где проживает более 1,5 тыс. человек, а также социально значимых объектов, расположенных на прилегающих территориях.