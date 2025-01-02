Увеличена мощность подстанции 35 кВ «Ерино» в Чехове
В преддверии новогодних праздников специалисты филиала «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» увеличили мощность питающего центра 35 кВ «Ерино» в Чехове, передает пресс-служба компании «Россети Московский регион».
Для этого энергетики совместно со специалистами завода РЭТО заменили на питающем центре два трансформатора мощностью 10 МВА на два по 16 МВА.
Благодаря проведенным работам качество и надежность электроснабжения будет улучшены у потребителей 8 населенных пунктов в городском округе Чехов: д. Васькино, д. Бершово, д. Лешино, д. Угрюмово, д. Сокольниково, д. Оксино, д. Новоселки, д. Курниково, где проживает более 1,5 тыс. человек, а также социально значимых объектов, расположенных на прилегающих территориях.