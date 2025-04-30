Уважение и поддержка: психолог раскрыла секреты воспитания подростка

Заведующая инклюзивной творческой лабораторией «На равных» при Дворце культуры села Новая Усмань, психолог и психотерапевт Мария Зубащенко заявила, что главные принципы в общении с подростком — это доверие, поддержка и уважение, сообщает «ФедералПресс» .

«Вместо „а я в твоем возрасте…“ лучше сказать: „Я тоже боялась, тоже не знала, как быть“. Это сближает и делает вас живым человеком, а не суровым судьей», — сказала специалист.

По ее словам, родителям следует чаще вспоминать свое ощущение жизни в подростковый период и стараться понять взрослеющего сына или дочь.

Плохая идея — обесценивание и сравнение ребенка со сверстниками: это ведет к потере доверия и снижения самооценки. Важно замечать сильные стороны близкого человека.

Лучше поставить себя в позицию партнера, а не диктатора, иначе ребенок почувствует, что его мнение и интересы игнорируют и перестанет делиться сокровенным, заключила эксперт.