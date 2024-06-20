Ууниверситет «Дубна» и сотрудник ОИЯИ сделали совместную разработку

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Аспирант ИФИ университета «Дубна» и научный сотрудник ЛРБ ОИЯИ Иван Гордеев получил свидетельство о регистрации программы, которая имитирует космическое излучение на ускорителях заряженных частиц.

Во время полета космические аппараты подвергаются воздействию галактического космического излучения (ГКИ). Оно отличается от земного, поэтому эксперименты проводят на Земле с помощью ускорителей, но даже так невозможно полностью воссоздать условия космоса.

Зарегистрированная Иваном программа будет использована для создания симулятора ГКИ, который станет незаменимым инструментом для изучения воздействия космического излучения на живые организмы и электронику.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.