Утверждены охранные обязательства для ключевых объектов усадьбы Гребнево

Усадьба Гребнево сформировалась в конце XVIII века как масштабный дворцово-парковый ансамбль с регулярной планировкой, парадным двором и системой прудов. Главный дом стал композиционной доминантой, а хозяйственные и служебные постройки обеспечивали функционирование резиденции. На протяжении XIX — начала XX века комплекс развивался и перестраивался, отражая эволюцию усадебной архитектуры.

Под охрану с конкретными требованиями к сохранению и использованию взяты:

— «Главный дом-дворец»;

— «Каретный сарай»;

— два флигеля;

— «Главные ворота и ограда»;

— «Парк с прудом»;

— два служебных здания;

— «Конный двор».

Утверждение охранных обязательств — ключевой правовой механизм, который фиксирует требования к сохранению каждого элемента ансамбля.

Документы предусматривают разработку научно-проектной документации, проведение противоаварийных и реставрационных работ, а также благоустройство территории с обязательным сохранением исторической среды.

Решение усиливает государственный контроль за сохранением одного из крупнейших усадебных комплексов Подмосковья и создает правовую основу для его поэтапного восстановления.

