Утверждена граница территории объекта культурного наследия в Клину

сегодня в 15:34

Утверждены границы территории объекта археологического наследия «Селище «Полуханово», XV–XVI вв.» (городской округ Клин), об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Культурный слой материка представлен темной серо-коричневой гумусированной супесью. В ходе локальных земляных работ были обнаружены археологические предметы, в виде фрагментов керамических сосудов. На основании анализа полученного материала объект можно датировать XV–XVI вв.

Выявленный объект археологического наследия представляет ценность для изучения истории заселения и хозяйственного освоения территории Московской области в XV–XVI вв.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта археологического наследия для его последующего изучения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.