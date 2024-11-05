Утвержден график работы приемной правительства Подмосковья в ноябре
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Стал известен график приема граждан в приемной правительства Подмосковья на ноябрь 2024 года. Приемная находится по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В», сообщает пресс-служба администрации губернатора Московской области.
5 ноября с 15:00 прием проведет министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
6 ноября с 10:00 граждан будет принимать министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, с 10:00 — министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.
7 ноября с 10:00 на встрече граждан будет ждать министр образования региона Ингрид Пильдес, с 15:00 — министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
8 ноября с 10:00 жителей региона на приеме будет ждать министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
11 ноября с 10:00 на вопросы граждан региона будет отвечать председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Олег Толмачев, с 15:00 — заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
12 ноября с 15:00 на прием можно будет прийти к министру территориальной политики Московской области Юлии Губановой.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.