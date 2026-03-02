«Утро начинается с тоски»: названы 7 признаков того, что пора увольняться

Если работа заставляет предавать собственные принципы, лишает удовольствия и перспектив, а организм все чаще «ломается», это прямые сигналы к переменам, сообщила РИАМО кризисный и семейный клинический психолог Лилия Гладких.

«Есть несколько четких маркеров, которые сигнализируют: пора что-то менять. Во-первых, вас заставляют предавать свои моральные ценности и принципы. Во-вторых, если работа требует от вас действий, которые противоречат вашему внутреннему кодексу, долго вы не продержитесь. Это прямой путь к выгоранию и неврозу», — рассказала Гладких.

Третий признак — отсутствие перспектив роста и развития, особенно если для человека это принципиально важно. Также должны насторожить несоответствие зарплаты вложенному труду и постоянное чувство несправедливости.

Пятый маркер — давление, буллинг или токсичная атмосфера в коллективе, которая ежедневно подтачивает психическое здоровье. Шестой — частые болезни. По словам специалиста, психосоматика нередко становится реакцией организма на неблагоприятную рабочую среду.

И, наконец, седьмой признак — отсутствие границ рабочего времени, когда человек остается «на связи» круглосуточно и фактически теряет право на отдых.

«В любой непонятной ситуации начинайте с вопросов к себе. Это поможет и коммуникацию с коллегами наладить, и вовремя понять, что пора двигаться дальше», — заключила психолог.

