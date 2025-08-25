Утреннее шоу «Раменское life» стало лучшей радиопередачей Подмосковья

Раменское радио заняло первое место в номинации «Лучшая радиопередача» творческого конкурса «Спортивное Подмосковье». Его провел 23 августа Союз журналистов Подмосковья при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это не первая награда программы. Так, два года назад шоу становилось победителем того же конкурса, а в 2021 году занимало 2 место на фестивале «Вместе медиа. Радио» в номинации «Утреннее/вечернее шоу» по Центральному федеральному округу.

В декабре прошлого года утреннему шоу исполнилось 5 лет. За это время его посетили сотни талантливых гостей. Ведущие Елена Трусилина и Елена Перетокина приглашают на прямые эфиры раменских спортсменов, актеров, педагогов, мастеров, студентов, талантливых детей и взрослых, которым есть чем гордиться. Также делятся позитивными новостями и обсуждают забавные темы, касающиеся жизни горожан.

«Раменское life» выходит по вторникам и пятницам в 9:00 в Telegram-канале и группе Раменского радио в соцсети «ВКонтакте». Передача транслируется и на Раменском телевидении.

Кстати, главный редактор Раменского телевидения заняла 1 место в номинации «Лучший портретный очерк» конкурса «Спортивное Подмосковье».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.