«Утрата нацидентичности»: депутат сравнила демографическую проблему с СВО

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что ежегодно Россия теряет 500 тысяч граждан. Она считает, что такая демографическая потеря может привести к утрате национальной идентичности и создать риски для безопасности страны, сообщает NEWS.ru .

«Задачи, которые сейчас стоят перед нашей страной в части демографии, по своим масштабам сродни специальной военной операции, которую мы проводим», — отметила законодатель.

По мнению Останиной, обсуждать вопрос суверенной экономики и технологического суверенитета имеет смысл только при наличии соответствующих человеческих ресурсов. Именно поэтому парламентарий акцентировала внимание на значимости повышения рождаемости среди людей, способных к репродукции, для укрепления национальной безопасности.

Останина считает, что России необходимо не просто «народосбережение», а «народоумножение».

На протяжении длительного периода в России замещение местного населения мигрантами считалось приемлемым и поддерживалось рядом демографов и коррумпированных госслужащих, отметила Останина. Однако, по ее словам, такая политика может привести к серьезным и необратимым последствиям для общества и государства в целом.