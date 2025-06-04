Уткомат появился в прибрежном сквере округа Шаховская

В округе Шаховская появился современный и экологичный способ кормления уток — в прибрежном сквере установили уткомат. Это автоматическое устройство, которое выдает специальный корм для уток, тем самым способствуя их здоровому питанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместо привычного, но вредного для птиц хлеба, уткомат предлагает сбалансированную смесь из овса, проса, пшеницы и овсянки. Этот корм разработан специально для уток и содержит все необходимые питательные вещества.

Уникальность этого уткомата заключается в том, что он работает на солнечных батареях, что делает его полностью экологичным и энергонезависимым. Теперь жители и гости округа смогут покормить уток полезным кормом, не нанося вред окружающей среде.

Установка уткомата — это важный шаг в заботе о природе и поддержании экологического баланса в Шаховском округе.

Это не только удобный способ кормления уток, но и прекрасная возможность для обучения детей правильному взаимодействию с природой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.