Усыновленный сирота из Волгограда рискует попасть из Таиланда в детдом

В Таиланде россиянин попал в реанимацию из-за остановки сердца, а ребенок, которого недавно усыновила семья, рискует вновь попасть в детдом, сообщает Mash .

Мужчину после остановки сердца на 12 минут подключили к ИВЛ, впереди его ждет процедура трахеостомии. Врачи выявили у него редкий синдром Гийена-Барре, из-за которого человек буквально заперт в теле. Пациент может только двигать бровями, так он общается с окружающими.

Страховой полис данную болезнь не покрывает. За первую неделю лечения его родственники отдали около 5 млн рублей. Но необходима аналогичная сумма и плюс эвакуация домой. Прогнозов по лечению у медиков нет.

Россиянина увезли на скорой помощи на глазах у усыновленного мальчика. Теперь ребенок постоянно плачет и не может прийти в себя. Он недавно пережил смерть родителей — сначала скончалась мама, а потом и папа, он с трудом нашел новую семью: его усыновили родной дядя с женой.

Теперь из-за болезни мужчины у семьи начались проблемы со службой опеки. Мальчик пропускает школу, а инспекторы следят за каждым шагом. Возможно, супругов лишат родительских прав, тогда ребенок снова окажется один в детдоме.

